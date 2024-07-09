Вестник Кавказа

Седьмой суд о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье

Седьмой суд о беспорядках в махачкалинском аэропорту начался на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье в среду стартовал очередной суд по делу о беспорядках в дагестанской столице. На скамье подсудимых оказались пятеро мужчин из Дагестана.

В Ставропольском крае накануне состоялось седьмое по счету заседание по делу о беспорядках в Махачкале, произошедших в том году. Об этом информирует региональная прокуратура.

Рассмотрением дела занялся Советский районный суд.

"Установлено, что Джамал Гаджиев, Вагаб Гаджиев, Вадим Гаджиев, Нажмутдин Гаджиев, Алибек Гаджиев 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" (...) приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества"

– пресс-служба надзорного органа

Всем им предъявлено обвинение по двум статьям.

Напомним, в конце октября прошлого года группа десятки людей ворвалась в Махачкале в местный аэропорт в поисках пассажиров, прилетевших из Израиля. Произошли беспорядки, в ходе которых имуществу воздушной гавани был причинен серьезный вред. Сумма ущерба оценивается в более чем 24 млн рублей. Пострадали более двух десятков граждан.

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