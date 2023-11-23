Железноводск перевыполнил план по курортному сбору

Ставропольский Железноводск уже справился с планом на 2023 год по курортному сбору. О досрочном достижении цели сообщили в администрации города.

Железноводск не просто справился с планом по курортному сбору на 2023 год, но и перевыполнил его, рассказали в мэрии.

Городские власти сообщили, что на данный момент с начала года туристы принесли городу 103 млн рублей.

Однако до Нового года остается еще полмесяца, так что сборы продолжаются. В администрации ожидают, что в общей сложности за год план будет перевыполнен на 10 млн рублей.