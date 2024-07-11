Вестник Кавказа

Ессентуки могут собрать 180 млн рублей туристического налога

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Туристический налог, в который преобразован выплачивавшийся ранее туристами курортный сбор, принесет Ессентукам 160 или даже 180 млн рублей, такие планы озвучил глава города.

Туристы могут принести Ессентукам в 2025 году 180 млн рублей, выплачивая туристический налог, рассказал глава города-курорта Владимир Крутников.

Он напомнил, что этот налог вводится после многолетнего эксперимента по курортному сбору.

"В среднем мы планируем получить 160 млн рублей, надеюсь, что даже будет 180 млн рублей"

– Крутников

Мэр заверил, что все собранные деньги пойдут на совершенствование туристической инфраструктуры, то есть принесут пользу самим туристам.

В числе проектов, которые получат такое финансирование в первую очередь, градоначальник назвал соединение сквера, расположенного на улице Буачидзе, с курортным парком. В результате там появится удобная локация для прогулок.

По словам Крутникова, средства туристического налога будут направлены и на восстановление и обновление фонтанов. Еще одно направление – благоустройство парка Победы.

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