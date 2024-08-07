Доходы Ставрополья от курортного сбора выросли на 5%

В этом году в Ставропольском крае собрано на 5% больше средств в рамках курортного сбора, чем за первые семь месяцев прошлого года По итогу 2024 года сборы превысят 600 млн рублей.

В Ставропольском крае отметили растущие доходы бюджета от курортного сбора.

С начала года курортный сбор принес региону 373 млн рублей, это на 5% больше, чем за тот же период 2023 года.

"В 2024 году в крае запланировано получить 602 млн рублей курортного сбора, но с января по июль уже поступило 373 млн. Иными словами, фактические поступления превысили запланированные показатели почти на 22 млн рублей"

– Минтуризма Ставрополья

Сбор с туристов взимается на всех курортах Кавминвод, на собранные средства благоустраивается инфраструктура, проводятся различные мероприятия.