День города в Пятигорске 2024 впервые отразят на интерактивной карте

Ориентироваться в программе Дня города в Пятигорске его жителям и туристам будет проще благодаря специальной интерактивной карте, рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.
"В этом году партнером по организации мероприятий Дня города выступает 2ГИС. Вместе с ними будем делать интерактивную карту мероприятий, чтобы было ясно, где и какое проходит мероприятие, как на него можно попасть"
– мэр
Он напомнил, что в этом году праздник будут отмечать ровно через месяц, 14 сентября.
Ворошилов пояснил, что, помимо традиционных событий, будут организованы и новые, в том числе посвящение в первоклассники, церемонии вручения премий и большой концерт. В общей сложности в программу входит около 64 мероприятий, среди них культурные и спортивные.
Отметим, что в 2024 году Пятигорск отмечает 244-летие.