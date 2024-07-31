День города в Пятигорске 2024 впервые отразят на интерактивной карте

Празднование Дня города в Пятигорске в 2024 году будет отмечено одним интересным нововведением: впервые все мероприятия в его программе будут указаны на специальной интерактивной карте.

Ориентироваться в программе Дня города в Пятигорске его жителям и туристам будет проще благодаря специальной интерактивной карте, рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"В этом году партнером по организации мероприятий Дня города выступает 2ГИС. Вместе с ними будем делать интерактивную карту мероприятий, чтобы было ясно, где и какое проходит мероприятие, как на него можно попасть"

– мэр

Он напомнил, что в этом году праздник будут отмечать ровно через месяц, 14 сентября.

Ворошилов пояснил, что, помимо традиционных событий, будут организованы и новые, в том числе посвящение в первоклассники, церемонии вручения премий и большой концерт. В общей сложности в программу входит около 64 мероприятий, среди них культурные и спортивные.

Отметим, что в 2024 году Пятигорск отмечает 244-летие.