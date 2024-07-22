Отель заменит мясокомбинат в Пятигорске

На месте бывшего мясокомбината в Пятигорске построят четырехзвездочный отель. "Горный бриллиант" станет клиническим многопрофильным медицинским и СПА-курортом.

Отель с четырьмя звездами под названием "Горный бриллиант" появится в Пятигорске. Стоимость проекта составит 5 млрд рублей.

"Санаторий "Горный бриллиант" строится на месте бывшего мясокомбината, практически под горой "Машук". <…> Проект [на сумму] около пяти млрд рублей. Уровень у него будет - 4 [звезды]"

– глава города Дмитрий Ворошилов

По его словам, отель будет не просто местом для отдыха, а целым комплексом, сочетающим в себе клиническое лечение и SPA-процедуры. Санаторий будет рассчитан на 528 мест, что позволит принимать как индивидуальных гостей, так и группы. Инфраструктура "Горного бриллианта" будет сочетать в себе медицинскую базу высокого уровня с разнообразными SPA-услугами, такими как массаж, обертывания, ароматерапия и многое другое.

Также стоит отметить, что Пятигорск всегда славился своими лечебными источниками и благоприятным климатом, поэтому активное развитие здесь оздоровительного туризма неслучайно, так как здесь гости смогут насладиться чистым горным воздухом, живописными пейзажами и одновременно поправить здоровье.