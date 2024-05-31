Завод по производству протеиновых батончиков запустят в Железноводске

Завод по производству протеиновых батончиков построят в Железноводске. Об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации.

В городе Железноводске в ближайшее время планируется строительство современного завода по производству протеиновых батончиков. Общая сумма инвестиций в этот проект составит 5 млрд рублей.

«Ставропольский инвестор планирует построить на территории Железноводска завод по производству злаковых и протеиновых батончиков, печенья, сухих завтраков, чипсов, попкорна, жвачки и воды. Общая сумма инвестиций составит 5 млрд рублей»

– в пресс-службе городской администрации.

Протеиновые батончики стали неотъемлемой частью рациона тех, кто ведет здоровый образ жизни и заботится о своем питании. Они являются отличным источником белка, который необходим для роста и восстановления мышц, а также для общего здоровья. Благодаря удобной упаковке и возможности взять их с собой в дорогу или на работу, протеиновые батончики стали популярным перекусом для занятых людей.

Строительство завода по производству протеиновых батончиков в Железноводске принесет значительные экономические выгоды для региона. Новое предприятие создаст рабочие места для местных жителей, способствует развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций в регион. Кроме того, производство здоровых продуктов способствует повышению осведомленности о правильном питании среди населения.