Вестник Кавказа

Сухум и Гагра попали в топ направлений для длительного отдыха

Гагра
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Курорты Абхазии оказались в числе самых популярных мест для долгих путешествий в предновогодний месяц у россиян. В первую десятку таких направлений попали столица республики Сухум и Гагра.

Абхазские Сухум и Гагра вошли в топ-10 наиболее популярных направлений для долгих путешествий в следующем месяце, следует из данных сервиса Tvil.ru.

Столица Абхазии заняла в рейтинге седьмое место, а Гагра оказалась на девятой строчке. На обоих курортах россияне предпочитают бронировать в среднем 6 ночей. В Сухуме ночь обойдется приблизительно в 3,1 тыс рублей. Отдых в Гагре подороже – почти 3,7 тыс рублей.

Лидером рейтинга стал Железноводск, второе место занял еще один курорт Кавминвод, Ессентуки. Замыкает первую тройку Симферополь.

Самым бюджетным направлением из топ-10 стала крымская Евпатория: там за ночь нужно будет заплатить более 2,3 тыс рублей. Дороже всего длительный отдых в Ялте: ночь стоит примерно 4,7 тыс рублей.

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