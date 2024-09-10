Россияне полюбили Гагру на октябрь

Жемчужина Абхазии Гагра заняла четвертое место в рейтинге бронирования отелей россиянами в октябре. Курорт уступил только Сочи, Москве и Санкт-Петербургу

Город Гагра в Абхазии вошел в пятерку наиболее популярных направлений для отдыха в октябре, сообщает сервис Tvil.ru.

По его данным, самый знаменитый абхазский курорт занял четвертое место по бронированию отелей в октябре среди россиян. Лидером списка стал Сочи, на второй строчке Москва, замыкает первую тройку Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что отдых в Гагре в октябре 2024 оказался самым бюджетным среди первой десятки рейтинга. За одну ночь туристу нужно будет отдать в среднем 2789 рублей – при том, что на всех остальных 9 направлениях стоимость ночи превышает 3 тыс рублей. Самым дорогим место для отдыха стала занявшая 8 место Казань: за ночь там надо будет отдать около 4739 рублей.

Кроме того, в Гагре (а также в Сочи) туристы проводят больше всего времени – 6 ночей.