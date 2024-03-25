Вестник Кавказа

За связь с боевиками из "Крокуса" в Таджикистане поймали девятерых

Здание концертного зала “Крокус Сити Холл“
© Фото: где произошла стрельба и начался пожар
В столице Таджикистана задержали девять человек за связи с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Пойманных подозревают и в связи с террористической организацией.

В Душанбе пойманы девять человек, их подозревают в связях с террористами, которые совершили атаку на концертный комплекс "Крокус Сити Холл".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах Таджикистана, задержанных нашли в Вахдатском районе столицы республики.

Помимо этого, пойманных подозревают и в связи с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Теракт в "Крокусе"

Напомним, 22 марта боевики ворвались в здание концертного комплекса "Крокус Сити Холл", где проходил концерт группы "Пикник". Жертвами теракта стали 143 человека.

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