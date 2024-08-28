Турпоток из России в Таджикистан продолжает расти

В этом году в Таджикистане отдохнет на 14% больше россиян, чем в 2023 году. Ожидается турпоток на уровне 300 тысяч человек.

Таджикистан рассчитывает на 300 тыс российских туристов в текущем году, поделились в комитете по развитию туризма при правительстве республики, передает ТАСС.

"В 2024 году комитет планирует увеличить количество туристов из РФ до 300 тыс человек"

– представитель комитета

В прошлом году в центральноазиатской республике побывали более 262 тыс граждан РФ, в этом году туристический поток может увеличиться на 14%.

За 7,5 месяцев этого года Таджикистан принял 117,3 тыс гостей из России.

Россиянам для въезда в Таджикистан не нужна виза, оставаться в республике можно на срок до 90 дней.