Российские туристы осваивают Монголию

В этом году россияне стали основными туристами в Монголии. В республику российские туристы едут ради отдыха на природе, рыбалки, паломничества.

Монголия становится популярнее у российских туристов, следует из данных национального статистического комитета страны.

"С января по август 2024 года Монголия приняла около 527 тыс иностранных туристов. Большинство из них составляют граждане РФ, на втором месте жители КНР"

– ведомство

С начала 2024 года туризм принес Монголии $1 млрд. Турпоток в Монголию в этом году будет выше прошлогоднего - в 2023 году было принято 650 тыс человек, в 2024 году за восемь месяцев иностранный турпоток уже близок к 530 тыс.

Россияне составляют около 40% всего турпотока Монголии. Чаще всего туристы из РФ прибывают в страну на своих автомобилях, группами или семьями. В Монголии россияне активно отдыхают на природе, ходят на рыбалку и охотятся. Часть туристов - паломники, они посещают буддистские святыни.