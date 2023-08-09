5 мест, которые стоит увидеть в Монголии

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Монголия - не самое популярное туристическое направление, но отправляясь туда, можно увидеть много необычного: как древние археологические памятники, так и бескрайние степи. В этом материале собраны пять лучших мест, которые стоит увидеть, отправившись на отдых в такую загадочную Монголию.

Каракорум

Каракорум - древняя столица могущественной Монгольской империи. Город был основан Чингисханом в 1220 году. Впоследствии столица была перенесена в Пекин. Музей, посвященный истории города, был открыт в 2011 году. Позднее здесь были восстановлены буддийские монастыри. В конце 2022 года президент Монголии издал указ о восстановлении древней столицы империи Монголов.

Фото: commons wikimedia

Пустыня Гоби

Гоби - одна из самых больших пустынь в мире. По некоторым данным, ее площадь составляет более 1,3 миллионов квадратных километров. После проведенных раскопок было обнаружено множество останков динозавров. Здесь туристы могут увидеть местные племена кочевников, а также прокатиться на сэндборде по большим песчаным дюнам. Также в этих краях можно устроить себе необычное приключение: кататься на лошадях в течение нескольких дней по пустыне.

Фото: commons wikimedia

Конная статуя Чингисхана

Статуя Чингисхана – самый большой конный монумент в мире. Ее высота (с учетом постамента) составляет 50 метров. 36 колонн вокруг памятника символизируют 36 ханов, которые были у власти после Чингисхана. Памятник расположен недалеко от столицы – Улан-Батора. Туристы могут не просто посмотреть на статую, но и зайти внутрь, где расположены музей, галерея, сувенирный магазин и конференц-зал. На голове лошади есть небольшая площадка, откуда можно увидеть окрестности. Памятник считается одним из главных символов Монголии.

Фото: commons wikimedia

Буддийский монастырь Амарбаясгалант

Название этого места в переводе означает "монастырь безмятежной радости". Амарбаясгалант - невероятный 300-летний буддийский монастырь, который считается одним из трех самых крупных центров буддизма в Монголии. Комплекс был построен в XVIII веке во времена правления маньчжурского императора. Архитектура здания выполнена в основном в китайском стиле, благодаря чему постройки расположены абсолютно симметрично друг другу. Это место служит усыпальницей первого монгольского главы буддистской общины. Амарбаясгалант расположен достаточно далеко от столицы, поэтому вокруг в основном бездорожье. С конца XX века здесь ведутся работы по реконструкции храмов.

Фото: commons wikimedia

Озеро Хубсугул

"Синяя жемчужина", как часто называют это озеро, - одно из самых популярных мест у путешественников, поэтому здесь множество туристических баз. Хубсугул расположен на высоте более 1600 метров над уровнем моря и считается самым глубоким озером в стране. Оно пресноводное, по своему составу очень схоже с Байкалом. Это охранная территория, относящаяся к национальному парку, площадь которого составляет более 800 тысяч гектаров. Здесь сходятся две природные зоны – степь и тайга, и обитают краснокнижные многие животные.

Фото: commons wikimedia