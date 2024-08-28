В России в ДТП погибли 7 граждан Узбекистана

Восемь иностранных граждан погибли в автоаварии в России. Трагедия имело место под Нижним Новгородом, большинство погибших - узбекистанцы.
В воскресенье на трассе М-12 в Нижегородской области случилось ДТП со смертельным исходом, в аварии погибли иностранцы.
Минивэн с 11 пассажирами, гражданами Узбекистана, перевернулся на трассе после того, как врезался в отбойник. В автоаварии погибли восемь человек - водитель, гражданин Таджикистана, и семь граждан Узбекистана. Все иностранцы находились на территории России на законных основаниях. Госпитализированы после аварии трое узбекистанцев.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим"
– агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана
Российские правоохранители проводят следствие, открыто уголовное дело.