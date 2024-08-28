Выброс сероводорода зафиксирован на юге Узбекистана. Население эвакуировано.

На юге Узбекистана произошел выброс сероводорода на территории химического предприятия. Это привело к эвакуации населения в окружающих районах. Этот инцидент привлек внимание общественности, вызвал обеспокоенность и заставил власти принимать неотложные меры для минимизации ущерба и обеспечения безопасности граждан.

«1 сентября в 15:17 (13:17 мск) в результате нарушения технологического процесса при буровых работах на скважине №604, принадлежащей шахте "25 лет Независимости", произошел выброс сернистого (сероводородного) газа»

– министерство по чрезвычайным ситуациям республики

Уточняется, что ситуация находится под контролем, жертв и пострадавших нет.

Отметим, что выброс сероводорода на химических предприятиях является серьезной угрозой для окружающей среды и здоровья людей. Причинами такого инцидента могут быть нарушение технологического процесса, недостаточный контроль за оборудованием или несоблюдение стандартов безопасности.