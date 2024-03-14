Туристы все больше интересуются Таджикистаном

Таджикистан медленно, но верно становится туристическим центром Востока: только в I квартале нынешнего 2024 года турпоток в страну вырос на 26,8%, а в первой тройке визитеров – путешественники из Узбекистана, России и Казахстана.

Таджикистан все больше привлекает иностранных туристов – только в первом квартале текущего года их число выросло на 26,8%, до 265,1 тыс человек, сообщили в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

Общее число визитеров было еще больше - с января по март 2024 года в Таджикистане побывали 326 тыс иностранных граждан, передает Trend.

В лидерах в стране гости из соседнего Узбекистана - 222 тыс человек. На втором месте – россияне: познакомиться с красотами Таджикистана пожелали 70,6 тыс человек. С большим отрывом на третьем месте оказались гости из Казахстана – всего 7,4 тыс человек, гласит статистика.

Интересуются страной гости из Китая (5,5 тыс человек) и из Турции (2,7 тыс человек).