Россия и Центральная Азия наращивают торговлю за нацвалюту

Товарооборот России и стран региона Центральная Азия растет, для многих республик РФ - ключевой партнер. Росту взаимной торговли способствует уход от доллара и евро в пользу национальных валют.

Россия на сегодня ключевой торговый партнер стран Центральной Азии, во взаимной торговле предпочтение в основном отдается расчетам в национальных валютах, рассказал замглавы российского МИД Михаил Галузин на конференции клуба "Валдай".

"Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота. Его общий объем в минувшем году превысил $44 млрд"

– Галузин

Треть внешней торговли стран ЦА приходится на РФ, здесь значение имеет и переход на нацвалюты в расчетах, добавил замминистра.

"В значительной мере это обеспечивается за счет перехода на взаиморасчеты в национальных валютах. Сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%"

– Галузин

Россия и Узбекистан производят больше половины расчетов в нацвалютах - 55%, с Туркменистаном взаимоторговля на четверть переведена на национальные валюты.

У Центральной Азии имеются перспективы экономического роста, что делает кооперацию в регионе еще более весомой.