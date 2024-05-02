Казахстан признан самой богатой страной Центральной Азии

Стали известны самые богатые и самые бедные страны Центральной Азии. Богатейшей республикой признан Казахстан, следует из свежего рейтинга Global Finance.

Казахстан, по данным отчета Global Finance, на сегодня является самой богатой страной в регионе Центральная Азия.

В рейтинге самых бедных стран мира он оказался в конце списка, по сравнению с соседними государствами.

Так, Киргизия попала в топ-50 бедных стран мира, она занимает 48-ю строчку рейтинга и оценена как беднейшее в Центральной Азии государство. Узбекистан расположился на 67-й строке, Туркменистан - на 101. Место Казахстана в этом рейтинге 128.

Высокий экономический статус Казахстана связан с уровнем ВВП по паритету покупательной способности - $34 534.