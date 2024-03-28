В горах Таджикистана проходят российско-таджикские военные учения

В горах Таджикистана сегодня был дан старт двусторонним учениям ВС России и Таджикистана, сообщило в своем Telegram-канале министерство обороны РФ.
"Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа"
- Минобороны России
В военных маневрах будут участвовать почти все рода войск - горные, мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, специалисты радиохимической и биологической защиты, операторы беспилотных летательных аппаратов и группы радиоэлектронной борьбы. Из авиации будут работать ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8.
Цель учений – отработка взаимодействия по уничтожению террористических бандформирований, а также ведение боевых действий в горной местности. Также армии двух стран отработают вопросы прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся диверсантов.
Учения завершатся 18 апреля, добавили в Минобороны России.