Страны ОДКБ проведут семь учений в этом году

В 2024 году планируется провести семь учений в рамках ОДКБ. Совместные учения "Рубеж – 2024" пройдут на территории четырех стран, включая Россию.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал о планах стран объединения провести в текущего году ряд учений.

"Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие – 2024", "Нерушимое братство – 2024", специальные учения "Поиск – 2024", "Эшелон – 2024", "Скала – 2024", "Кобальт – 2024", совместные учения "Рубеж – 2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России"

– генсек ОДКБ

Он уточнил, что данные форматы были апробированы в рамках реализации ключевых направлений работы ОДКБ. Учения и тренировки пройдут в соответствии с ранее утвержденным планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, добавил Тасмагамбетов в беседе с изданием "Национальная оборона".

ОДКБ – Организация договора о коллективной безопасности, в состав объединения входят РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Республика Армения, которая формально остается участником, но объявила о "заморозке" своего членства.