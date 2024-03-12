Генсек ОДКБ: формально Армения остается в организации

Несмотря на то, что Армения фактически самоустранилась от работы в Организации Договора о коллективной безопасности, официально Ереван не заявлял о приостановке членства, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) анализирует ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ, сообщил в интервью журналу "Национальная оборона" генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства… Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ"

- Имангали Тасмагамбетов

В то же время генсек ОДКБ отметил, что некоторые события и настроения в руководстве страны вполне обоснованно вызывают обеспокоенность, и надежда здесь на политическую трезвость армянского руководства и взвешенную оценку перспектив страны вне членства в организации, пока же все договоренности остаются в силе, добавил генсек ОДКБ.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в начале недели премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью греческому изданию Kathimerini в очередной раз сообщил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. С сентября 2023 года у Еревана нет своего представителя в организации – страна не блокирует решения ОДКБ, но и не участвует в них, заявил Пашинян, в очередной раз обвинив ОДКБ в невыполнении обязательств в области безопасности по отношению к Армении в 2021-2022 годах.