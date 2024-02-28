Выход Армении из ОДКБ: Ереван не сообщал организации о приостановке членства

Власти Армении не направляли ОДКБ никаких официальных заявлений о заморозке участия в организации, заявил ее генсек. В то же время он отметил, что Ереван действительно не участвует в работе ее секретариата.

Армения не сообщала ОДКБ о прекращении своего участия в организации, заявил генеральный секретарь организации.

По словам Имангали Тасмагамбетова, сказанным в интервью ТАСС, Армения в последнее время игнорирует деятельность секретариата ОДКБ.

Он уточнил, что ОДКБ, как любая международная организация, принимает это решение, принятое суверенным государством Арменией.

В то же время, подчеркнул Тасмагамбетов, ОДКБ продолжает функционировать в полном объеме, никаких нарушений нормативной базы не совершается. Информирование Еревана о решениях секретариата реализуется в обычном режиме.

"Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации"

– Тасмагамбетов

Отметим, что ранее армянский премьер заявил французскому телеканалу о заморозке участия Армении в ОДКБ.