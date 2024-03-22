Число пострадавших в "Крокусе" продолжает расти

Спустя неделю после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" количество пострадавших граждан продолжает увеличиваться. Сейчас пострадавшими числятся 382 человека.

Пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" становится больше.

По уточненной информации Центра медицины катастроф сейчас в списке пострадавших находятся 382 человека.

"По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны"

– Центр медицины катастроф

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала с чем связано увеличение числа пострадавших, спустя несколько суток после теракта.

По ее словам, многие смогли справиться с шоком только по прошествию времени и обратились за медицинской помощью позднее.

В теракте, который произошел 22 марта в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, унес жизни 143 человек.