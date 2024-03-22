Число пострадавших в "Крокусе" продолжает расти

Пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" становится больше.
По уточненной информации Центра медицины катастроф сейчас в списке пострадавших находятся 382 человека.
"По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны"
– Центр медицины катастроф
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала с чем связано увеличение числа пострадавших, спустя несколько суток после теракта.
По ее словам, многие смогли справиться с шоком только по прошествию времени и обратились за медицинской помощью позднее.
В теракте, который произошел 22 марта в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, унес жизни 143 человек.