С картами "Мир" в Таджикистане работают два банка

Российские карты "Мир" по-прежнему принимают в Таджикистане. Операции по ним продолжают проводить два банка. Ранее в связи с угрозой американских санкций об отказе от работы с "Миром" объявили в Армении и Кыргызстане.

В Таджикистане на сегодняшний день с банковскими картами российской системы "Мир" работают два кредитно-финансовых учреждения - Амонатбанк и Dushanbe City Bank.

"Мы работаем с российскими картами "Мир", деньги можно снять, переведя с карты "Мир" на карту нашего банка"

– государственный Амонатбанк

Также сегодня снять деньги россияне имеют возможность в банкоматах Dushanbe City Bank, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что "Мир" перестал работать в Армении, с 5 апреля карты россиян не будут принимать в Киргизии. США угрожают введением вторичных санкций за работу с системой "Мир".