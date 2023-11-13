Путин пообщался с президентами Узбекистана и Таджикистана

Владимир Путин встретился с президентами Узбекистана и Таджикистана. Российский лидер находится в Ашхабаде, где участвует в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций».

Российский лидер Владимир Путин «на ногах» поговорил со своими узбекским и таджикским коллегами Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым в Ашхабаде.

Как сообщает РИА Новости, разговор состоялся во время совместного фотографирования участников форума. В ходе беседы президенты улыбались.

Напомним, Путин находится с визитом в Туркменистане, где проходит форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций». Он также проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.