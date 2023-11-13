Вестник Кавказа

Путин пообщался с президентами Узбекистана и Таджикистана

Путин пообщался с президентами Узбекистана и Таджикистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин встретился с президентами Узбекистана и Таджикистана. Российский лидер находится в Ашхабаде, где участвует в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций».

Российский лидер Владимир Путин «на ногах» поговорил со своими узбекским и таджикским коллегами Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиеевым в Ашхабаде.

Как сообщает РИА Новости, разговор состоялся во время совместного фотографирования участников форума. В ходе беседы президенты улыбались.

Напомним, Путин находится с визитом в Туркменистане, где проходит форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций». Он также проведет встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин начал рабочий визит в Ашхабад

Путин начал рабочий визит в Ашхабад

Путин впервые встретится с Пезешкианом в Ашхабаде

Путин впервые встретится с Пезешкианом в Ашхабаде

Сборная России по футболу может встретиться с Туркменистаном

Сборная России по футболу может встретиться с Туркменистаном

Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости

День России – мировые лидеры поздравляют Путина и граждан страны

День России – мировые лидеры поздравляют Путина и граждан страны

Россия и Центральная Азия наращивают торговлю за нацвалюту

Россия и Центральная Азия наращивают торговлю за нацвалюту

Махачкала будет доставлять зерно в Иран и Афганистан

Махачкала будет доставлять зерно в Иран и Афганистан

Россия может начать поставлять зерно в Иран через Каспий

Россия может начать поставлять зерно в Иран через Каспий

Между Москвой и Ашхабадом снова будут летать самолеты &quot;Туркменистана&quot;

Между Москвой и Ашхабадом снова будут летать самолеты "Туркменистана"

В Дагестане построят свой центр обработки данных

В Дагестане построят свой центр обработки данных

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы