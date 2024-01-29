За место Пашиняна развернулась ожесточенная борьба - СМИ

Ален Симонян и Армен Григорян развернули закулисную борьбу за роль преемника Никола Пашиняна. Стороны обвиняют друг друга в коррупции.

Армянское издание "Жоговурд" сообщило о закулисной борьбе, которая развернулась между спикером парламента страны Аленом Симоняном и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Ожесточенное противостояние между двумя знаковыми фигурами "бархатной революции", а также другими претендентами на должность премьера Армении усиливается перед предстоящими выборами 2026 года.

Газета пишет, что борьба приняла форму открытых атак и обвинений в коррупции. Симонян пытался умалять роль Григоряна перед Пашиняном, в то время как секретарь СБ РА обратил свой взор на причастность членов семьи Симоняна к тендерным закупкам компании "Синерджи". Этим заинтересовались органы.

Издание отмечает, что некоторые члены правящей партии заявляют об отставке Симоняна и поставили вопрос ребром перед Пашиняном. Все это вызывает серьезные сомнения относительно политического будущего спикера.