Армения перестала доверять Пашиняну

Опрос Gallup International Association показал снижение уровня доверия к Николу Пашиняну в Армении. Премьеру не доверяют более 38% опрошенных. Опрос был проведет в конце января.

Представительство Gallup International Association в Республике Армения провела опрос, который показал, что уровень доверия к премьеру страны Николу Пашиняну падает.

Исследование ассоциации было проведено в конце января, результаты обнародованы сегодня.

Согласон опросу, Пашиняну абсолютно не доверяют 38,1% участников, при этом в ноябре прошлого года таких было 35,5. О полном доверии премьеру заявили 15,1% опрошенных (в ноябре – 20,4%).

В основном не доверяют 28,3% респондентов (в ноябре – 18,6%), в основном доверяют 13,1% (13,2% в прошлом году). На вопрос затруднились ответить 4,6%, хотя в ноябре таких было 12,3%.

Помимо этого, 38,1% опрошенных выступают против изменения Конституции Армении, 34,2% заявили о некоторых поправках, а 13,4% поддерживают принятие новой Конституции.

Кроме того, 29,3% участников опроса заявили о необходимости провести досрочные выборы в парламент страны. 26,9% респондентов высказались против этого.

Стоит добавить, что за возглавляемую Пашиняном партию "Гражданский договор" сейчас готовы проголосовать 16,1% опрошенных. При этом в выборах не хотят участвовать 25,8% респондентов.