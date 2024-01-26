Пашинян призвал Армению отказаться от национализма

Отложить "красную тряпку", дразнящую быка, призвал Армению Пашинян. По его мнению, Армении пора отказаться от национализма и войти в будущее путем мира с соседями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя планы по изменению Конституции страны, призвал к отказу от национализма и агрессии. Об этом он, используя символические сравнения, высказался в в интервью Общественному радио Армении.

"Мы знаем, что находимся в агрессивной среде. Наша задача понять, почему наша среда агрессивна по отношению к нам"

– Пашинян

По его словам, без отказов от старого у Армении нет пути в будущее.

"Представьте себе, мы идем по одной и той же дороге, нам нужно пройти из пункта А в пункт Б. Идем и видим, что по обе стороны дороги стоят быки. А мы одеты во все красное. Причем эту красную одежду сшила для меня моя бабушка, которой уже нет. Это для меня талисман. Но мы должны пройти этот путь. Вот тут-то мы и должны обсудить и принять решение вместе"

– Пашинян

Армении предстоит обсудить и решить, куда двигаться дальше. Необходимо отказаться от "красной одежды", понять, что это прошлое и "переодеться" согласно существующей среде и реалиям - иначе страна останется в тупике.

"В варианте с красной одеждой я могу на 100% гарантировать, что мы не пройдем эту дорогу. В варианте переодевания я не могу на 100% гарантировать, что мы пройдем этот путь. Но если и есть способ прохождения, то это второй вариант"

– Пашинян

Почему Пашинян отказывается от реваншизма?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" связал примирительную риторику Никола Пашиняна последних недель с тем, что стали рушиться надежды Еревана на помощь Запада в продолжении конфронтационной политики.

"Дело в отказе стран НАТО однозначно помогать Армении против Азербайджана и Турции. Рассеялись все надежды Пашиняна на то, что страны НАТО, то есть прежде всего США и Франция, надавят каким-то образом на Азербайджан и Турцию, заменят Россию, и в итоге Армения выйдет из ОДКБ, получит военные гарантии безопасности со стороны НАТО и даже натовскую базу", - сказал он.

"Как показала практика, все это не состоялось. НАТО не до Армении, у альянса сейчас все внимание посвящено украинскому конфликту. НАТО изыскивает средства для поставок оружия на Украину, а США к тому же отвлекаются все больше на Ближний Восток и Красное море. В такой ситуации им просто не до Армении. А всякий раз, как Ереван остается наедине с Баку и Анкарой, он немедленно начинает говорить об урегулировании и примирении", - обратил внимание Алексей Фененко.

"На мой взгляд, власти Армении все еще не выбрали мир с Азербайджаном в качестве основного курса внешней политики, это все еще резервные средства для них. Если уж совсем НАТО откажет в поддержке, тогда Никол Пашинян пойдет договариваться скрепя сердце с Баку. Но все-таки он надеется переломить тренд на Западе и получить какие-то реальные гарантии. Конечно, это абсолютно иллюзорные мечты, никто ни из Вашингтона, ни из Парижа не собирается вести реальные военные действия с Азербайджаном и Турцией", - заключил политолог.