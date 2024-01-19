Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились переписать Конституцию Армении

Изменение Конституции Армении – необходимое условие для полноценного мирного процесса между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сходные мысли выразил и премьер-министр Армении: Никол Пашинян убежден в насущности конституционного референдума.

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении убеждены, что армянская Конституция нуждается в радикальных изменениях

Ильхам Алиев, в частности, отметил, что изменения должны быть внесены не только в основной закон страны, но и прочие нормативно-правовые документы РА. Глава государства напомнил, что декларация о независимости Армении включает прямые призывы к объединению Карабахского региона Азербайджана с Арменией и нарушению территориальной целостности АР. В свою очередь, Конституция Армении содержит ссылки на эту декларацию.

"Начало обсуждений этой темы в Армении расценивается как позитивный шаг, который может создать хорошую возможность для скорейшего завершения мирного процесса"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул: прийти к миру можно только если Армения избавится от территориальных претензий, а также внесет изменения в Конституцию и другие правовые акты. Ильхам Алиев указал на неотложность этих мер.

Никол Пашинян сегодня же сделал заявление о конституционном референдуме: по словам премьера, он необходим Армении.

"Мы сегодня действительно должны урегулировать свои отношения с декларацией о независимости. Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа должны трансформироваться в государственный народ. Этот момент – конституционный референдум"

– Никол Пашинян

Отметим, что о потребности Армении в новой Конституции Пашинян уже заявлял недавно. На встрече с представителями Минюста он сказал, что стране нужны не поправки, а именно новая конституция.

Армения изменит Конституцию

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, синхронность заявлений президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна свидетельствует о согласованности позиций Баку и Еревана по необходимости вычеркнуть из Конституции Армении претензии на территории Азербайджана. "Мы видим, что Азербайджан прямо ставит вопрос об устранении из Конституции Армении ссылки на Декларацию о независимости, основанную на незаконном постановлении властей АрмССР о присоединении к республике Карабаха. Требование логично: без этого подписание мирного договора между двумя государствами будет создавать ненужные юридические коллизии – в межгосударственном документе Ереван обязуется не претендовать на азербайджанские земли, а в основном законе стране по-прежнему претендует. Таких противоречий быть не должно", - прежде всего сказал он.

"Одновременно мы видим, что режим Никола Пашиняна согласен на этот шаг. Это позитивное событие в армяно-азербайджанском урегулировании, поскольку Ереван вполне мог бы и настаивать на неприкосновенности Конституции Армении. Причин у такой решимости может быть несколько, к примеру, Пашинян воспользуется возможностью переписать Конституцию под себя – премьер-министру всего 48 лет, и он явно не планирует расставаться с властью. Реформу Конституции можно повернуть так, чтобы следующие 30 лет Никол Пашинян мог спокойно править страной, например, в должности президента (сменив строй с парламентской республики обратно на президентскую). Также Ереван ищет любые пути открыть границы Турции, без мирного договора с Азербайджаном этого не добиться, следовательно, и без выполнения требований Баку по Конституции не обойтись", - обратил внимание Андрей Петров.

"Можно прогнозировать, что большинство населения Армении проголосует за новую Конституцию, когда дело дойдет до референдума. Отказ от претензий на земли Азербайджана снизит шансы на возобновление реваншистской политики в Армении, а люди сейчас хотят именно этого – чтобы война больше никогда не возвращалась в регион и все могли жить в мире и спокойствии. Конечно, националисты будут пытаться этому противостоять, но Никол Пашинян будет использовать их активность против них же самих, выставляя армянский национализм основным препятствием, не дающим народу Армении двигаться дальше. И тут я не могу с ним не согласиться, все так и есть: как только республике удастся изъять национализм из внутренней и внешней политики, ее дела быстро начнут налаживаться. Поэтому будем рассчитывать, что агрессивные формулировки из Конституции Армении действительно будут устранены", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".