Пашинян предложил переписать конституцию Армении

Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция. По его словам, речь должна идти не о поправках, а о новой конституции. Он отметил, что мир сегодня меняется.

Глава армянского правительства Никол Пашинян на встрече с представителями Минюста РА сообщил, что Армении нужна новая конституция.

Он считает, что данная тема должна стать предметом более широкого обсуждения. Премьер отметил, что речь идет о новой конституции, а не о конституционных поправках.

Пашинян заявил, что сегодня мир меняется, поэтому следует ждать изменений как на Южном Кавказе, так и в самой Армении. При этом, по его словам, к этим изменениям можно относиться по-разному.

"Как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наша позиция и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию, это само по себе нелогично, потому что, остановив эволюцию, мы придем к деградации, а в том, чтобы управлять в соответствии с государственными интересами Республики Армения"

- Никол Пашинян