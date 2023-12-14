Никол Пашинян: Мы не говорили с народом

Павел Мартынов

С выводом армянских войск из Карабаха и ликвидацией сепаратистского режима была устранена последняя преграда на пути к мирному соглашению между Баку и Ереваном. Азербайджан сегодня не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией. Но в Ереване все сложнее. О том, почему и какие были допущены ошибки, рассказал Никол Пашинян.

В Баку исходят из того, что подписание мирного договора не обязательно увязывать с проблемой определения межгосударственных границ.

Для Азербайджана больше нет препятствий на пути к мирной повестке дня. Конфликт завершен. Стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы добиться мира, а это требует действий с обеих сторон

- завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Несколько шагов к подписанию уже сделано:

Баку и Ереван обменялись военнопленными

Азербайджан готов помочь гражданам Армении в вопросах реинтеграции

также речь идет об отводе войск от армяно-азербайджанской границы.

Существование Армении бессмысленно?

Однако внутриполитическая обстановка в Армении во многом осложняет конструктивные переговоры. Так, вчера в интервью местному телевидению премьер-министр Никол Пашинян посетовал:

Представители оппозиции заявляют, что существование Армении без Нагорного Карабаха не имеет смысла, поскольку государственность РА была создана для решения карабахского вопроса. То есть если бы вопрос Нагорного Карабаха решился, то какова была судьба Армении после его решения?

Такую постановку вопроса Пашинян инкриминировал "лидерам Армении 1990-1991 годов". Напомним, что в то время, до прихода карабахского клана, у руля находился Левон Тер-Петросян – сначала в должности председателя Верховного совета Армянской ССР, а с ноября 1991 года - на посту президента. После подписания Трехстороннего заявления 9-10 ноября 2020 года Тер-Петросян в принципе поддерживал Пашиняна, хотя и пускал шпильки в его адрес, в частности, в ответ на нападки премьера на армянскую церковь экс-президент предостерег премьера от "ощущения собственной божественной природы и называния себя армянским Мессией".

Теперь Пашинян "прошелся" по команде Тер-Петросяна, заметив:

Лидеры Армении 1990-1991 годов не говорили, что нам нужна независимость, чтобы иметь государство. Они говорили, что нам нужно независимое государство для решения проблемы Нагорного Карабаха.

Также премьер посетовал на вмешательство во внутриармянские дела внешних сил, правда, не обозначив, кого он имеет в виду:

Звучали призывы из других стран о смене власти в Армении. Люди, которые выступали с этими призывами, считали, что вопрос Нагорного Карабаха решен путем этнической чистки республики, а, следовательно, должен быть решен и вопрос Армении. То есть концепция должна быть доведена до конца, в Армении должна быть утверждена поставленная власть, которая скажет: оказалось, что существование Армении бессмысленно.

Какую ошибку признал Пашинян?

Армянский премьер также возмущен тем фактом, что после 44-дневной войны его команду обвиняли в продажности и в том, она "не приложила никаких усилий для защиты прав Армении или Нагорного Карабаха". С этим Пашинян категорически не согласен, но кается в другом:

Мы не говорили с народом о невозможности реализации армянских представлений и желаний по части карабахского вопроса.

По его словам, любая власть, объясняя народу невозможность сделать что-то, обязана представить план, как действовать в новой ситуации. Но этого сделано не было, поскольку лично ему, представителям власти, тысячам граждан армян было трудно смириться с новыми реалиями:

Не то чтобы мы внутренне смирились с этим и скрыли это от общественности. Я сам с этим не смирился, потому что альтернативы этому не было. А сейчас мы говорим: народ, вот такая у нас ситуация. Но задача лидера – представить предложения. Что мы делаем: возвращаем территории, обнуляем текущий статус Карабаха? Нет никакой определенности по части будущего статуса Нагорного Карабаха, более того, определенно то, что принято в высших международных инстанциях.

Если повернуть время вспять?

Теперь премьер-министр Армении понял, как должен был действовать:

Констатация мудрого политика уже в 2019 году должна была состоять в том, что семь [азербайджанских] территорий надо сдать, текущий статус Нагорного Карабаха должен быть обнулен, а почему и как, я скажу позже. В Нагорном Карабахе должно утвердиться как минимум совместное армяно-азербайджанское управление, и определенности в статусе Нагорного Карабаха не будет до тех пор, пока азербайджанцы не станут большинством в Нагорном Карабахе.

Теперь, по мнению Пашиняна, предстоит столкнуться с необходимостью разрушить 30-летний армянский дискурс, так и не получив ответа на вопрос: "Всё так произошло, потому что армянская власть разрушила армянское видение или, наоборот, всё должно было получиться именно так".

"Он, конечно, виноват... но он - не виноват... пожалейте его, товарищи судьи"

Завершив самобичевание, Пашинян выразил мнение, что в переговорном процессе по урегулированию карабахской проблемы никогда не было варианта, предлагающего ее решение:

Все варианты, которые обсуждались со времен Мадридских принципов, предполагали нерешение карабахской проблемы. Лишь в 1999 году был один вариант, в случае подписания которого можно было бы сказать, что проблема Нагорного Карабаха решена. Это был вариант обмена: Мегри передавался Азербайджану, а Нагорный Карабах присоединялся к Армении. Никакого другого решения проблемы Нагорного Карабаха не было.

Премьер-министр Армении убежден:

Это делалось специально для того, чтобы вопрос Нагорного Карабаха висел над Арменией как дамоклов меч. Возможно, и над Азербайджаном.