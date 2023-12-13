Кто упраздняет Армению?

Никол Пашинян усиливает обвинительную риторику против России и ОДКБ: накануне он заявил, что сразу после Карабахской войны Армению хотели "упразднить". О том, что могут означать эти слова, "Вестник Кавказа" поговорил с экспертами Игорем Коротченко и Юрием Мавашевым.

В интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр Никол Пашинян озвучил новое обвинение в адрес постсоветских союзников: он заявил, что в 2021 году, вскоре после поражения Еревана в Карабахской войне, была поставлена задача упразднить Республику Армения. По его словам, внешние силы намеревались воспользоваться послевоенной нестабильностью в республике, спровоцировать боевые действия на армянской территории, сорвать внеочередные парламентские выборы и тем самым лишить РА государственности.

Прямого фактического смысла в этом обвинении нет. Если по каким-то причинам не удалось бы в июне 2021 года провести внеочередные парламентские выборы, армянское государство продолжило бы работать с парламентом предыдущего созыва, а Никол Пашинян так и оставался бы исполняющим обязанности премьер-министра. Азербайджан, отвечая на военные провокации Армении после Карабахской войны, никогда не имел планов по захвату армянских территорий. Ничто не угрожало существованию Республики Армения в 2021 году, кроме возможной попытки переворота националистической оппозицией и гражданской войны.

Ничто не угрожает существованию Республики Армения и сейчас. Но у обвинения Пашиняна есть очевидный политический смысл: укрепить курс Еревана на разрыв военно-политических контактов с союзниками по ОДКБ, прежде всего с Россией, и объяснить желание армянских властей интегрироваться в западные системы безопасности. Теперь Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Армен Григорян и Ален Симонян на немногих оставшихся встречах с российскими политиками или чиновниками ОДКБ (как приезжающий завтра генсек Имангали Тасмагамбетов) смогут говорить: "Мы от вас уходим, потому что вы хотели нас упразднить".

Что значит "упразднить Армению"?

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что сама по себе формулировка "упразднить Армению" бессмысленна. "Ни у кого не было таких планов и нет. Я думаю, что это вольная интерпретация Пашиняном каких-то кулуарных разговоров либо отражение политических фобий Еревана. По-другому такое обвинение трудно комментировать", - сказал он.

"Понятно, что перед Пашиняном стоит вопрос обосновать каким-то образом разворот к более тесным отношениям с Западом. Ему надо готовить к этому общественное мнение страны, и обвинения в адрес России звучат уже давно. Но это, наверное, самая нелепая версия. Что значит "упразднить Армению"? Армения – суверенное государство, международно признанное. Никто извне не может его "упразднить". Неясно, каким образом действующий премьер-министр на полном серьезе такие вещи заявляет. Он просто несерьезен с политической точки зрения", - констатировал Игорь Коротченко.

"Армянский премьер-министр реагирует на какие-то внутренние процессы в Армении, так как не может не реагировать на них. Логика Пашиняна – выживание, сохранение власти, легитимизация дальнейшего своего статуса. Только в этом ключе есть возможность трактовать столь странного обвинения", - добавил главный редактор "Национальной обороны".

Пашинян уходит от ответственности

Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, автор YouTube-канала "maVASHev", в свою очередь, обратил внимание на противоречить слов и действий властей Армении. "Если у Пашиняна есть такие обвинения в адрес ОДКБ, почему же Армения до сих пор остается членом ОДКБ? Почему тот же Пашинян регулярно говорит, что Ереван не собирается покидать Организацию и говорит только о наличии противоречий и желании, чтобы армянскую точку зрения услышали? В связи с этим новое обвинение в адрес ОДКБ вызывает много вопросов. В том числе вопрос, насколько политика самого Пашиняна отвечает задачам обеспечения безопасности Армении", - указал он.

Эксперт отметил, что у руководства стран ОДКБ будет возможность прояснить возникшие вопросы на следующей неделе, когда в России пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров СНГ. "Важно, что на заседании ЕАЭС председательство в союзе на 2024 год будет передано Армении. И пока что интрига, будет ли участвовать Никол Пашинян? Скорее всего, да, потому что иначе это будет сигналом намерения Армении выйти еще и из ЕАЭС, что армянским властям и гражданам крайне невыгодно. В целом, именно антироссийского в Армении не так много, и то, что мы наблюдаем сейчас, является весьма сомнительной линией", - подчеркнул Юрий Мавашев.

"Стоит добавить, что Никол Пашинян, конечно, пытается смахнуть с себя на ОДКБ ответственность за происходившие события. Он не хочет, чтобы ответственность за то же поражение в Карабахской войне или ликвидацию сепаратизма в Ханкенди оставалась только на нем. Поэтому, с одной стороны, он обвиняет представителей старой армянской элиты, а с другой стороны, ищет, кого бы обвинить на внешнем контуре. Ему нужно отвлекать общественное внимание, в том числе от того, что сам Никол Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана и подписал соответствующие документы, пусть и под давлением обстоятельств. По существу политика Пашиняна ущербна, поскольку реактивна, то есть не самостоятельна и зависит от действий других игроков. Оттого он и ищет, кого обвинить в своих проблемах", - заключил востоковед.

В этом плане ожидаемая поездка Никола Пашиняна в Россию на следующей неделе может оказаться действительно решающей в отношении дальнейшей политики Армении на постсоветском пространстве. Никто не собирается упразднять республику, вопрос в другом – каким все-таки режим Пашиняна видит будущее своей страны в регионе?