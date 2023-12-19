Почему Армения игнорирует ОДКБ?

19 декабря в Москве прошло очередное заседание Парламентской ассамблеи Договора о коллективной безопасности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и заседание Совета Ассамблеи ОДКБ. Но армянских законодателей в Москве не дождались. Почему Ереван игнорируется Организацию, членом которой стал еще в девяносто втором году?

19 декабря в Москве прошло очередное заседание Парламентской ассамблеи Договора о коллективной безопасности под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и заседание Совета Ассамблеи ОДКБ.Но армянских законодателей в Москве не дождались.Почему Ереван игнорируется Организацию, членом которой стал еще в девяносто втором году?