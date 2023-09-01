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Всемирный банк сменил регионального директора на Южном Кавказе

Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс
© Фото: официальный сайт Всемирного банка
Вопросы Южного Кавказа во всемирном банке будет курировать Роланда Прайс. Ранее она работала представителем банка в Руанде.

Всемирный банк сменил регионального директора, курирующего вопросы Южного Кавказа. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте банка.

Освободившийся после ухода Себастьяна Молинеуса пост заняла Роланда Прайс, занимавшая ранее должность представителя ВБ в Руанде.

После своего она подчеркнула, что с нетерпением ждет работы на этом посту.

"Для меня большая честь занять эту должность, и я с нетерпением жду возможности работать с партнерами и всеми заинтересованными сторонами для содействия росту в регионе, как с точки зрения справедливости, так и устойчивости"

– Роланда Прайс

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