Всемирный банк сменил регионального директора на Южном Кавказе

Опубликовано: 15:59, 1 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Всемирного банка

Вопросы Южного Кавказа во всемирном банке будет курировать Роланда Прайс. Ранее она работала представителем банка в Руанде.

Всемирный банк сменил регионального директора, курирующего вопросы Южного Кавказа. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте банка.

Освободившийся после ухода Себастьяна Молинеуса пост заняла Роланда Прайс, занимавшая ранее должность представителя ВБ в Руанде.

После своего она подчеркнула, что с нетерпением ждет работы на этом посту.

"Для меня большая честь занять эту должность, и я с нетерпением жду возможности работать с партнерами и всеми заинтересованными сторонами для содействия росту в регионе, как с точки зрения справедливости, так и устойчивости"

– Роланда Прайс