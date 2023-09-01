Всемирный банк сменил регионального директора на Южном Кавказе

Вопросы Южного Кавказа во всемирном банке будет курировать Роланда Прайс. Ранее она работала представителем банка в Руанде.
Всемирный банк сменил регионального директора, курирующего вопросы Южного Кавказа. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте банка.
Освободившийся после ухода Себастьяна Молинеуса пост заняла Роланда Прайс, занимавшая ранее должность представителя ВБ в Руанде.
После своего она подчеркнула, что с нетерпением ждет работы на этом посту.
"Для меня большая честь занять эту должность, и я с нетерпением жду возможности работать с партнерами и всеми заинтересованными сторонами для содействия росту в регионе, как с точки зрения справедливости, так и устойчивости"
– Роланда Прайс