Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество до 2029 года

Председатель ЦБ Азербайджана пообщался с новым менеджером ВБ. Одной из главных тем встречи стали вопросы сотрудничества на ближайшие 5 лет.
Во вторник, 29 августа, прошла встреча председателя Центробанка Азербайджана с новым менеджером Всемирного банка по республике Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах регулятора в соцсетях.
В ходе разговора Талех Кязымов и Стефани Штальмайсер обсудили текущую деятельность ВБ в республике и новые рамки сотрудничества на период с 2023 по 2028 год.
Кроме того, стороны поговорили о реализации проектов технической помощи.