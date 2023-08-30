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Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество до 2029 года

Азербайджан обсудил со Всемирным банком сотрудничество до 2029 года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Председатель ЦБ Азербайджана пообщался с новым менеджером ВБ. Одной из главных тем встречи стали вопросы сотрудничества на ближайшие 5 лет.

Во вторник, 29 августа, прошла встреча председателя Центробанка Азербайджана с новым менеджером Всемирного банка по республике Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах регулятора в соцсетях.

В ходе разговора Талех Кязымов и Стефани Штальмайсер обсудили текущую деятельность ВБ в республике и новые рамки сотрудничества на период с 2023 по 2028 год.

Кроме того, стороны поговорили о реализации проектов технической помощи.

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