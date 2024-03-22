Армения получит бюджетный кредит от Всемирного Банка

Всемирный Банк передаст Армении через МБРР кредит на сумму более 90 млн евро. Средства пойдут на погашение дефицита бюджета.

Правительство Армении одобрило получение кредита от Всемирного Банка в размере 92,3 млн евро и гранта в 16 млн евро. Такое решение было принято на состоявшемся 28 марта заседании.

Кредит выделен через Международный банк реконструкции и развития, который является подразделением ВБ.

Денежные средства пойдут на погашение дефицита бюджета 2024 года, при этом властям Армении предстоит соблюсти ряд условий. В частности, им необходимо будет усовершенствовать законодательство по борьбе с изменениями климата и с коррупцией.