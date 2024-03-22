Вестник Кавказа

Армения получит бюджетный кредит от Всемирного Банка

Армения получит бюджетный кредит от Всемирного Банка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всемирный Банк передаст Армении через МБРР кредит на сумму более 90 млн евро. Средства пойдут на погашение дефицита бюджета.

Правительство Армении одобрило получение кредита от Всемирного Банка в размере 92,3 млн евро и гранта в 16 млн евро. Такое решение было принято на состоявшемся 28 марта заседании.

Кредит выделен через Международный банк реконструкции и развития, который является подразделением ВБ.

Денежные средства пойдут на погашение дефицита бюджета 2024 года, при этом властям Армении предстоит соблюсти ряд условий. В частности, им необходимо будет усовершенствовать законодательство по борьбе с изменениями климата и с коррупцией.

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