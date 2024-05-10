Вестник Кавказа

Турция и Всемирный банк оформили соглашение о сотрудничестве в энергетике на $1 млрд

Всемирный Банк
© Фото: официальный сайт The Center for Earth Ethics
Турция и ВБ подписали соглашение о взаимодействии в энергетической сфере. Оно нацелено на расширение использования возобновляемых источников энергии.

Турция и Всемирный банк заключили соглашение о программе на $1 млрд, целью которого является поддержка усилий, направленных на расширение использования возобновляемых источников энергии. Об этом сказано в заявлении ВБ.

Ожидается, что эта программа позволит сформировать и расширить рынок распределенной солнечной энергии в республике и запустить пилотную программу по производству аккумуляторных батарей.

Реализацией данной программы будут заниматься два турецких банка – Банк развития и инвестиций (ТКВ) и Банк промышленного развития (TSKB).

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