Доля Штатов в мировой экономике осенью этого года упала ниже 15%, установив антирекорд. США опустились на вторую строчку в списке мировых экономик при президенте Байдене.

В настоящее время доля США в мировой экономике составляет 14,76%, это самый низкий показатель за всю современную историю.

Максимальной доля Штатов в глобальной экономике была в 1999 году - 21,01% от мирового ВВП при расчете по паритету покупательной способности. В 2022 году она впервые в истории упала ниже 15%, на конец прошлого года - до 14,82%, на конец 2024 года прогнозируется падение до

14,76%, по данным МВФ. Таких значений экономика США на международной арене достигла за срок президентствования Джозефа Байдена.

Первенство в мировой экономике занимает Китай с долей 18,76% и постоянным ростом, передает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и МВФ.