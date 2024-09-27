Вестник Кавказа

У США появился новый главный противник

У США появился новый главный противник
© Фото: страница вице-президента США
Действующий вице-президент США, претендующая на пост главы государства Камала Харрис, назвала Иран главным противником страны из-за его ядерной программы, которая может дать ИРИ ядерную бомбу.

Несмотря на то, что у США достаточно врагов, главным из них является Иран со своей ядерной программой, заявила вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис в своем интервью телеканалу CBS News.

"Я считаю, что очевидным является Иран"

- Камала Харрис

Иран с завидным упорством продолжает работу над собственной ядерной программой, чем настраивает против себя США и становится главным противником американской демократии, отметила она, передает РИА Новости.

В случае победы в президентской гонке на новом посту Харрис предпримет все усилия, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, заверила вице-президент.

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