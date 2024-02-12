Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с руководством Всемирного банка и ОБСЕ

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретился сегодня в Мюнхене с руководителями Всемирного банка, ОБСЕ и Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел сегодня, в последний день Мюнхенской конференции по безопасности, ряд встреч с руководством международных организаций. Как подчеркнули в Администрации президента АР, все встречи состоялись по инициативе противоположной стороны.

В частности, переговоры с Ильхамом Алиевым запросил генеральный управляющий директор Всемирного банка Аксель Троценбург.

© Фото: АзерТАдж

После Троценбурга по просьбе ОБСЕ прошла встреча Ильхама Алиева с генсеком организации, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид.

Также президента Азербайджана пригласил на переговоры председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

© Фото: АзерТАдж

Баку анонсирует более подробную информацию по каждой из встреч. Необходимость переговоров с президентом Ильхамом Алиевым указывает на значимость Азербайджана в контексте обеспечение безопасности Европы в сфере энергетики и иных сферах.