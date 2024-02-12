Вестник Кавказа
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Ильхам Алиев встретился с главой Госдепа США

Президент Азербайджана и глава Госдепартамента США
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана провел встречу с главой Госдепа США. Встреча состоялась по инициативе американской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

В ходе встречи Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан остается приверженным мирному процессу с Арменией.

«Азербайджан остается приверженным мирному процессу, а заключение мирного договора в ближайшее время отвечает национальным интересам страны»

– Ильхам Алиев

Далее он подчеркнул, что мир в регионе «де-факто уже установился».

Стало известно, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Отметим, что глава азербайджанского государства находится в Германии, где принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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