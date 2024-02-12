Ильхам Алиев встретился с главой Госдепа США

Президент Азербайджана провел встречу с главой Госдепа США. Встреча состоялась по инициативе американской стороны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
В ходе встречи Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан остается приверженным мирному процессу с Арменией.
«Азербайджан остается приверженным мирному процессу, а заключение мирного договора в ближайшее время отвечает национальным интересам страны»
– Ильхам Алиев
Далее он подчеркнул, что мир в регионе «де-факто уже установился».
Стало известно, что встреча состоялась по инициативе американской стороны. Отметим, что глава азербайджанского государства находится в Германии, где принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.