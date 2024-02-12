Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева и главы МИД Турции

В Мюнхене состоялась встреча Ильхама Алиева и главы МИД Турции
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Ильхам Алиев в ходе своего визита в Мюнхен провел встречу с главной МИД Турции. В рамках встречи обсуждались вопросы взаимоотношений двух стран и их развитие.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел встречу с главной Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках своего визита в Мюнхен. 

Глава МИД поздравил лидера Азербайджана с победой на выборах президента. В свою очередь Ильхан Алиев выразил благодарность. 

В процессе встречи обсуждалась сфера развития связей Азербайджана и Турции во всех отраслях. Обе стороны выразили уверенность, что отношения стран будут развиваться и укрепляться. 

Кроме этого, обсуждались вопросы, которые касаются мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. 

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