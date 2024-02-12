Ильхам Алиев предлагает упразднить механизмы ОБСЕ

Глава Азербайджанской Республики в процессе переговоров с председателем ОБСЕ предложил упростить систему организации, так как она является пережитком прошлого.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением модернизировать систему ОБСЕ. Об этом он сказал во время встречи с председателем организации, главной МИД Мальты Яном Боргом.

"Президент Азербайджана заявил, что важно официально упразднить ряд механизмов, которые являются пережитками прошлого в рамках ОБСЕ, в частности такие как Минская группа ОБСЕ, Комитет планирования высокого уровня и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ как бездействующие структуры"

- пресс-служба администрации президента Азербайджана

Он также подчеркнул, что бюджет ОБСЕ лучше перенаправить на более перспективные проекты.

Кроме этого, глава АР отметил, что республика укрепила свой суверенитет и вопрос военного конфликта исчерпан.

Об отношения с Арменией Ильхам Алиев сказал, что это установление мира носит двухсторонний характер.