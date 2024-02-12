Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Ильхам Алиев предлагает упразднить механизмы ОБСЕ

Ильхам Алиев предлагает упразднить механизмы ОБСЕ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Азербайджанской Республики в процессе переговоров с председателем ОБСЕ предложил упростить систему организации, так как она является пережитком прошлого.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с предложением модернизировать систему ОБСЕ. Об этом он сказал во время встречи с председателем организации, главной МИД Мальты Яном Боргом. 

"Президент Азербайджана заявил, что важно официально упразднить ряд механизмов, которые являются пережитками прошлого в рамках ОБСЕ, в частности такие как Минская группа ОБСЕ, Комитет планирования высокого уровня и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ как бездействующие структуры"

 - пресс-служба администрации президента Азербайджана 

Он также подчеркнул, что бюджет ОБСЕ лучше перенаправить на более перспективные проекты. 

Кроме этого, глава АР отметил, что республика укрепила свой суверенитет и вопрос военного конфликта исчерпан. 

Об отношения с Арменией Ильхам Алиев сказал, что это установление мира носит двухсторонний характер.

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