Экономика Грузии покажет значительный рост в текущем году, говорится в уточненном прогнозе Всемирного банка о перспективах мировой экономики, опубликованном сегодня.

Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономике Грузии на 0,4%, отметив: ее рост в 2024 году составит 5,2% и 5% - в 2025 году, говорится в обновленном отчете банка о перспективах мировой экономики на текущий 2024 год.

Предыдущий прогноз организации, сделанный в январе текущего года, предполагал рост экономики Грузии на 4,8% в 2024 году и на 4,5% в 2025 году, передает Sputnik Грузия.

Информацию для оптимизма аналитики банка черпали из данных статистики, согласно которым реальный экономический рост в Грузии в апреле 2024 года составил 11,8% в сравнении с данными годом ранее. При этом средний показатель реального роста ВВП в январе-апреле 2024 года составил 9%.

Грузия переживает быстрый процесс восстановления после спада экономики в 2020 году, и это отражается практически на всех экономических параметрах – растут экспорт и импорт, финансовые транзакции и оборот грузинских предприятий.

Напомним, в 2021 году экономика страны показала рост в 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.