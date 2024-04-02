В Грузии рекордно упал процент безработицы

Грузия попала в список государств, где больше всего сократилось число безработных граждан за последнее десятилетие. Показатели безработицы в республике упали до 11,7%. Это исторический минимум за последние 20 лет.

Всемирный банк опубликовал список стран, где больше всего сократилось количество безработных граждан. В этот перечень попала Грузия. В республике за последние два десятилетия показатели безработицы сократились до 11,7%.

Всего в этот список попали 13 стран.

При этом самый высокий процент безработных граждан был с 2009 по 2012 года – до 20,7%.

Отмечается, что проблемы в это время трудности с поиском работы возникли в 6 странах. Грузия входила в этот список.