Экономика Грузии демонстрирует уверенный рост

Экономика Грузии растет семимильными темпами – только в феврале реальный ВВП Грузии показал рост на 9,5% по сравнению с тем же периодом минувшего 2023 года, причем обеспечивают его новые частные компании страны.

Вопреки прогнозам, экономика Грузии растет значительно более оперативными темпами – только за январь-февраль реальный ВВП страны вырос на 9,5%, хотя прогнозы основных международных структур не превышали 5,7%.

Так, только частный сектор страны показал рост оборота на 11,8% - до 11,4 млрд лари. К тому же за март в Грузии было зарегистрировано 6,1 тыс новых компаний, передает Trend.

Значительный рост показали обрабатывающая промышленность, строительство, научно-техническая сфера, ИКТ и транспорт, хотя наблюдается спад в энергетической и горнодобывающей отраслях.

В целом в январе-феврале ВВП страны вырос на 7,7%, хотя ожидалось, что по прогнозам правительства он в текущем году продемонстрирует рост в 5,2%. Чуть более пессимистичным был прогноз Нацбанка страны – 6%, а вот прогнозы рейтингового агентства Moody's и МВФ отличались несильно – 5,5 и 5,7% соответственно.