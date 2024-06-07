Вестник Кавказа

Все достопримечательности Карачаево-Черкесии соберут на информационном портале для туристов

Все достопримечательности Карачаево-Черкесии соберут на информационном портале для туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чтобы туристы могли лучше планировать путешествие и составлять списки, что посмотреть в Карачаево-Черкесии, в республике решили открыть портал с туристическими объектами. Информационный портал будет включать интересные места и туристические маршруты.

В Карачаево-Черкесии будет создан туристический информационный портал, о таких планах сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Для более комфортного и качественного пребывания туристов в республике поручаю правительству создать туристический портал с оцифровкой туристских маршрутов и туристских объектов нашего региона"

– Темрезов

Также он дал поручение благоустроить в республике общественные места для комфортного отдыха как местного населения, так и приезжающих туристов. В год КЧР принимает свыше 2 млн гостей, новый информационный портал может привлечь в регион новых туристов и позволит им лучше планировать путешествия.

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