Поток туристов на курорты Карачаево-Черкесии удвоится к 2030 году

Карачаево-Черкесия ожидает, что поток туристов через пять лет вырастет в два раза. Основными драйверами туристической сферы в регионе являются горные курорты "Архыз" и "Домбай".

В Карачаево-Черкесии считают, что развитие "Архыза" и "Домбая" за пять лет позволит вдвое нарастить туристический поток в регион.

"Мы планируем, что к 2030 году туристический поток увеличится в два раза. Этому будут способствовать намеченные масштабные планы по развитию "Архыза", "Домбая" и прилегающих к курортам территорий"

– глава КЧР Рашид Темрезов

В прошлом году республика приняла 2,1 млн гостей, в этом году отдыхающих ожидается уже 2,5 млн.

Темрезов назвал факторы развития туристической отрасли в регионе. По его словам, развитию способствуют инвестиционная привлекательность, спрос на внутренний туризм и меры господдержки, передает ТАСС.