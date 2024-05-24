Поток туристов на курорты Карачаево-Черкесии удвоится к 2030 году

Карачаево-Черкесия ожидает, что поток туристов через пять лет вырастет в два раза. Основными драйверами туристической сферы в регионе являются горные курорты "Архыз" и "Домбай".
В Карачаево-Черкесии считают, что развитие "Архыза" и "Домбая" за пять лет позволит вдвое нарастить туристический поток в регион.
"Мы планируем, что к 2030 году туристический поток увеличится в два раза. Этому будут способствовать намеченные масштабные планы по развитию "Архыза", "Домбая" и прилегающих к курортам территорий"
– глава КЧР Рашид Темрезов
В прошлом году республика приняла 2,1 млн гостей, в этом году отдыхающих ожидается уже 2,5 млн.
Темрезов назвал факторы развития туристической отрасли в регионе. По его словам, развитию способствуют инвестиционная привлекательность, спрос на внутренний туризм и меры господдержки, передает ТАСС.