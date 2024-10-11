В Карачаево-Черкесии построят сельскую школу в 2025 году

Возведение современной сельской школы в КЧР запланировано на следующий год. Она будет рассчитана почти на 1 тыс мест.

В Карачаево-Черкесии в 2025 году приступят к строительству современной школы. Об этом поведал глава республики Рашид Темрезов.

Новое образовательное учреждение будет располагаться в селе Дружба и сможет вместить около тысячи учащихся.

"В следующем году приступает к строительству. Мы постараемся ее построить за полтора года, чтобы 1 сентября 2026 года дети из села Дружба могли пойти в новую школу"

– руководитель КЧР

Сообщается, что учебное заведение войдет в число самых крупных образовательный учреждений региона.

Отметим, что сегодня в населенном пункте работает школа, возведенная в 1960-х годах.