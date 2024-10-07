Где больше всего выпало снега на Северном Кавказе?

Метеорологи обнаружили самый толстый снежный покров в урочище Шаджатмаз в Карачаево-Черкесии. Он составил 18 см.

Погода постепенно настраивается на зимний режим и присылает в регион Северного Кавказа снегопады: толще всего снежный покров обнаружили в урочище Шаджатмаз в Карачаево-Черкесии, где еще находится одноименная обсерватория, передал Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Шаджатмазе зафиксировали высоту снежного покрова в 18 см.

Помимо этого, специалисты предупредили о снегопаде в горах Кабардино-Балкарии. Особенно плотный снежный покров обещают в районе Приэльбрусья. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.