Вестник Кавказа

Где больше всего выпало снега на Северном Кавказе?

Где больше всего выпало снега на Северном Кавказе?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Метеорологи обнаружили самый толстый снежный покров в урочище Шаджатмаз в Карачаево-Черкесии. Он составил 18 см.

Погода постепенно настраивается на зимний режим и присылает в регион Северного Кавказа снегопады: толще всего снежный покров обнаружили в урочище Шаджатмаз в Карачаево-Черкесии, где еще находится одноименная обсерватория, передал Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Шаджатмазе зафиксировали высоту снежного покрова в 18 см.

Помимо этого, специалисты предупредили о снегопаде в горах Кабардино-Балкарии. Особенно плотный снежный покров обещают в районе Приэльбрусья. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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